В Канаде мужчины с украинским гражданством, которые претендуют на постоянное проживание в этой стране, начали получать официальные письма с требованием подтвердить, что они не уклоняются от военной службы в Украине. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество "Українська Канада".

Отмечается, что "письма о процедурной справедливости" (Procedural fairness letter) украинским мужчинам в Канаде рассылает Министерство по делам иммиграции. В письме чиновники просят предоставить официальную справку о том, что заявитель был освобожден от военной службы в Украине и не призывался в военное время.

Сообщество приводит фотокопию письма, полученного украинцем, который подался на постоянное проживание в Канаде и ранее уже заполнял дополнительную военную анкету (military records form), где указал, что никогда не служил в армии и не призывался на службу. Но этого оказалось мало для канадского иммиграционного офицера, отметили в сообществе.

В письме отмечается, что в Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет, и что заявитель проживал в Украине, когда был призывного возраста.

"Поскольку вы проживали в своей родной стране, когда были в возрасте, подлежащем обязательному призыву, вы обязаны предоставить сертифицированный документ, подтверждающий освобождение от военной службы, или сертифицированную копию военной карточки или военных записей, выданных соответствующим украинским органом", - говорится в письме.

На предоставление документов и ответ украинцу дали 7 дней.

Эта публикация на странице сообщества "Українська Канада" провисела более суток, пока на нее не обратили внимание украинские СМИ. В момент написания этой новости публикация исчезла со страницы сообщества, но УНИАН успел сделать ее скриншоты. Почему исчезла публикация, пока не сообщается.

Как писал УНИАН, в Евросоюзе начали готовить почву для отмены статуса временной защиты украинских беженцев после окончания войны. В частности Брюссель подготовил рекомендации для стран-членов - что им делать с украинцами после наступления мира.

Как пояснили в МИД Украины, эти рекомендации были подготовлены во взаимодействии с украинскими дипломатами. Основная цель - сделать процесс изменения статуса прозрачным и предсказуемым для самих беженцев.

