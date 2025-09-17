По словам экспертов, такое оружие датируется 1940-ми годами.

Разведчики подразделения "ТУР" 225-й ОШП обнаружили на российском складе БК необычные детонаторы, которыми оказались немецкие Kl. Az. 23 umg, которые использовались еще во времена Второй мировой войны. В частности, на таких детонаторах можно увидеть клеймо WaA с кодом и орлом со свастикой. Об этом пишет Defense Express.

"Это клеймо ставили инспекторы Waffenamt - управления вооружений сухопутных войск нацистской Германии (откуда и возникло сокращение WaA), после прохождения проверки качества партии оружия или боеприпасов. Благодаря этому коду можно было выяснить завод происхождения, год и другие сведения об образце, но в этом случае некоторые цифры кода плохо видны", - отметили эксперты.

По словам аналитиков, подрывник Kl. Az. 23 umg был предназначен для 75-мм осколочно-фугасных снарядов Sprenggranate 34 под 75-мм буксируемые противотанковые пушки PaK 40 и танковые пушки KwK 40. Последние устанавливали в немецкие танки Pz.Kpfw. IV от модификации F2 и выше, и САУ StuG III.

Несмотря на то, что в интернете можно найти сведения об оснащении этими взрывателями и снарядов других калибров, а именно от 37 до 105-мм, в 225 ОШП говорят, что найденные ими Kl. Az. 23 umg, были поставлены в Советский Союз с 1939 года после раздела Польши и до 1941 года, когда Германия вторглась в СССР.

"В то время действительно Германия активно сотрудничала с СССР, поставляя различное промышленное оборудование, образцы современной военной техники и другие товары. Но что касается поставок оружия, то оно не носило массового характера, это скорее был обмен технологиями. Более вероятно, что эти подрывники были захвачены войсками СССР во время боев, и с того момента они находились на складах СССР, а позже и РФ. Россия до сих пор имеет на своих складах множество трофейного вооружения, так некоторое оказалось на рынках антиквариата в Европе после распада СССР", - анализируют в Defense Express.

Поэтому, по словам экспертов, если Kl. Az. 23 umg действительно были поставлены Германией в период с 1939 по 1941 годы, то им уже около 85 лет. С первого взгляда кажется, что подрывник имеет отличное состояние, однако маловероятно, что за 85 лет они остались боеспособными, или же количество не срабатываний, по мнению специалистов, будет очень высоким.

"Это в свою очередь ставит под сомнение смысл их применения. Вообще остается непонятным то, зачем и каким образом Kl. Az. 23 umg оказались на фронте, а не в арсеналах РФ в "дальних закоулках". Вряд ли их можно использовать в каких-то из имеющихся в РФ типах боеприпасов. Сразу можно отбросить теорию, что их применяют для инициации определенных самодельных боеприпасов, например, для сбросов, потому что для приведения его в боевое положение, ему необходимо вращение и центробежная сила, которая создается при выстреле из нарезного орудия, а иначе он не сработает", - подытожили эксперты.

Ранее в Defense Express писали, что Россия переняла украинский опыт использования Як-52 для сбивания БпЛА, однако есть нюанс. В частности, в сети появилось видео, где стрелок со штурмовой винтовкой залезает в кабину.

"Сейчас Як-52 скорее всего привлекается на добровольной инициативе, но учитывая украинский опыт допустим, что рано или поздно их адаптируют в состав армейской авиации или вообще ВКС РФ", - считают аналитики.

Также сообщалось, что российской армии передали новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые "способны выполнять боевые задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях с использованием различного вооружения".

Как тогда написал "Ростех", Су-34 "завоевал репутацию надежной и эффективной машины", а ее характеристики "неоднократно подтверждены в реальных боевых условиях".

