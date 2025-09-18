Враг приложит немалые усилия, чтобы подобраться ближе к Запорожью, считает Селезнев.

Российские оккупационные войска собрали мощную группировку на юге Запорожской и Херсонской областей. По некоторым оценкам, там находится до 120 тысяч вражеских бойцов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, некоторое время противник пытался найти слабые места в украинской обороне, но ничего не получалось.

"Только недавно враг смог действовать достаточно эффективно и он де-факто оккупировал Каменское за исключением нескольких наблюдательных постов и наших взводных опорных пунктов. Даже его передовой штурмовой отряд добирался до южных окраин Степногорска", – продолжил эксперт.

Он добавил, что тогда атаку противника смогли отбить, но теперь враг снова пытается атаковать. Селезнев пояснил, что когда оккупанты находят слабые места в нашей обороне, они традиционно бросают туда все резервы и ресурсы, которые находятся неподалеку.

"Поэтому я думаю, что недаром путинская армия акцентирует свое внимание на этом участке фронта, потому что считает, что они смогут достичь определенных результатов. Потому что на других участках фронта, как видим, серьезных территориальных достижений у врага нет, а темпы продвижения вражеской армии, к примеру, за прошедшую неделю снизились до уровня 36 кв. км", – акцентировал он.

Селезнев отметил, что это самые низкие показатели с весны 2025 года. По его мнению, на этот раз активность противника не является случайной. Оккупанты считают, что, привлекая соответствующие силы и средства, смогут продвигаться ближе к Запорожью и бить по областному центру уже из ствольной артиллерии.

По его мнению, враг не будет сосредотачиваться на том, чтобы посеять в городе хаос, ведь это не является приоритетом для российского правителя. Селезнев предполагает, что принципиальным вопросом для диктатора Путина является промышленное производство – в том числе и объекты ОПК в Запорожье.

"Вот ради разрушения этих объектов враг будет готов прилагать немало усилий и буквально трупами своих солдат прокладывать путь, чем ближе к южным пригородам Запорожья", – констатировал он.

На Купянском направлении вражеские штурмы происходят ежедневно. Как рассказал заместитель командира сводного артиллерийского дивизиона бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины Игорь Маковский, ситуация там очень напряженная. По его словам, враг считает это направление одним из приоритетных для себя.

Между тем после прорыва врага под Добропольем российские оккупанты стали чаще атаковать Дружковку FPV-дронами. Военный с позывным "Алекс" сказал, что атакуют они в основном машины.

