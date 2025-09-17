Для поддержания здоровья сердца регулярно контролируйте артериальное давление.

Соль - незаметный герой кулинарного мира, но ее часто называют врагом сердца. Избыток соли может повысить кровяное давление.

"Хотя соль имеет плохую репутацию, важно понимать, что натрий, входящий в ее состав, является важным питательным веществом. В организме натрий играет важную роль в поддержании баланса жидкостей, передаче нервных импульсов и влиянии на сокращение и расслабление мышц, в том числе сердца", - цитирует издание Eating Well кардиолога Хорхе Рохаса Замаллоа.

В нашем рационе соль не только усиливает вкус, но и действует как консервант - одна из причин, по которой она в больших количествах присутствует в продуктах с длительным сроком хранения и готовых блюдах.

Как соль влияет на артериальное давление

Новейшие исследования показывают, что соль может играть важную роль в метаболическом здоровье и энергетическом балансе.

"Слишком много соли заставляет организм задерживать воду, что увеличивает объем крови в артериях. Это дополнительное давление нагружает сердце и кровеносные сосуды, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта", - объясняет диетолог Вероника Раус.

Со временем это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Постоянное высокое кровяное давление, или гипертония, является тихим, но мощным фактором, вызывающим сердечные приступы, инсульты, сердечную недостаточность и заболевания почек", - добавляет Замаллоа.

Слишком малое количество соли может привести к обратному эффекту - низкому кровяному давлению, что проявляется в виде головокружения или обмороков, а в редких случаях - осложнениями, связанными с низким уровнем натрия.

Сколько соли нужно человеку

Диетические рекомендации в США для здоровых взрослых людей свидетельствуют о том, что потребление натрия не должно быть больше 2300 миллиграммов в день - это примерно 1 чайная ложка соли.

Для людей с высоким кровяным давлением, заболеваниями почек и диабетом 2 типа рекомендуемый предел еще ниже.

"Для лечения гипертонии было доказано, что дальнейшее снижение потребления натрия до примерно 1500 мг в день значительно снижает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Раус.

