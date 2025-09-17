Граждан просят не беспокоиться, ведь монетами можно будет платить и дальше.

Национальный банк Украины решил изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Процесс стартует с 1 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что после указанной даты сами монеты останутся законным платежным средством, и ими можно будет свободно расплачиваться и дальше без ограничений.

"Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать", - отметили в НБУ.

Видео дня

Продавцы в магазинах также смогут при необходимости выдавать клиентам сдачу монетами этого номинала.

Однако с октября банки уже не будут выдавать обратно в наличное обращение эти монеты, а Национальный банк не будет чеканить их.

Кроме того, предпринимателям рекомендуется округлять суммы в чеках таким образом, чтобы при наличных расчетах избежать потребности в монетах номиналом 10 копеек. При безналичных расчетах такие округления не нужны.

Необходимость вывода монеты из обращения регулятор объясняет снижением ее значения в наличных операциях.

"Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", - говорят в Нацбанке.

Финансовые новости Украины

Как писал УНИАН, Национальный банк установил официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 гривны. Таким образом, американская валюта прекратила кратковременное проседание по отношению к гривне.

Также мы рассказывали, что на валютном рынке Украины наблюдается разнонаправленная динамика: пока евро набирает обороты, доллар некоторое время терял вес. На этом фоне банкиры дали свои советы, какую валюту лучше покупать сейчас - доллары или евро.

Вас также могут заинтересовать новости: