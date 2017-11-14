В Киеве на Оболони неизвестные разгромили подпольное казино (фото)

07:37, 14 ноября 2017
Происшествия
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По словам очевидцев, рядом была группа молодых людей, одетых в камуфляжную форму с надписями на спинах "Муніципальна варта".

В самом заведении вдребезги разбитые окна / фото Оля Вязенко, Facebook

Вечером 13 ноября в Киеве неизвестные совершили нападение на подпольное казино.

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Об этом сообщает ТСН.

Около 19.10 группа неизвестных начала выгонять посетителей из вероятно подпольного казино "Лото-маркет" на Минской площади.

По словам очевидцев, рядом была группа молодых людей, одетых в камуфляжную форму с надписями на спинах "Муніципальна варта".

В самом заведении вдребезги разбиты окна, внутри помещения разбросаны мебель.

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Теги: #новости Киева#подпольные казино в Киеве