В Киеве на Оболони неизвестные разгромили подпольное казино (фото)

Вечером 13 ноября в Киеве неизвестные совершили нападение на подпольное казино.

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Об этом сообщает ТСН.

Около 19.10 группа неизвестных начала выгонять посетителей из вероятно подпольного казино "Лото-маркет" на Минской площади.

По словам очевидцев, рядом была группа молодых людей, одетых в камуфляжную форму с надписями на спинах "Муніципальна варта".

В самом заведении вдребезги разбиты окна, внутри помещения разбросаны мебель.