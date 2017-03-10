В Одессе из подпольного казино похитили турка

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в области, на линию «102» поступило сообщение о стрельбе в одном из помещений, расположенных в Киевском районе города.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, установили, что в заведении, которое, по предварительным данным, функционировало как нелегальное казино, группа из 5-7 человек устроила стрельбу.

«Стреляя из пистолетов, вероятно, для устрашения, они увезли с собой гражданина Турции, который был в зале и который якобы выиграл большую сумму денег», - рассказал представитель управления.

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По другим данным, неизвестные ограбили указанное игорное заведение.

Официально в полиции эту информацию не комментируют. Однако в полиции уточнили, что сейчас «устанавливается место пребывания иностранца».

Ведутся соответствующие неотложные меры.