В Харькове мужчина устроил бордель под видом салона эротического массажа

В Харькове 27-летний мужчина организовал работу массажного салона со специфическими услугами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Мужчина по объявлению набирал на работу "сотрудниц", которые за деньги оказывали клиентам услуги сексуального характера под видом эротического массажа.

Во время проведения обысков были изъяты вещественные доказательства – деньги, полученные от клиентов за услуги, телефоны, журнал учета.

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"Бизнесмен" специально снял квартиру для обустройства подпольного салона по оказанию интимных услуг. Для работы он подбирал молодых женщин, которые имели проблемы с деньгами, через объявление в Интернете.

Женщины в возрасте от 18 до 25 лет, работавшие в борделе, приехали на заработки в Харьков из Запорожской и Донецкой областей, а также райцентров Харьковщины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре полицейские обнаружили, перекрыли и ликвидировали канал секс-туризма на территории города.