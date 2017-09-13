Приезжали на "конференцию": в Днепр на секс-тур возили иностранцев

В Днепре полицейские обнаружили, перекрыли и ликвидировали канал секс-туризма на территории города.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Незаконный бизнес организовал гражданин Азербайджана 1991 года рождения, который имеет постоянный вид на жительство в Украине. Под вымышленными предлогами, к примеру, научные конференции, встречи в рамках международного сотрудничества или обмена опытом, иностранцы прилетали в Украину. Их встречали в аэропортах Запорожья, Харькова и перевозили в Днепр. На месте «ученых» расселяли в гостинично-ресторанных комплексах города и знакомили с "программой" пребывания. По желанию иностранцев, девушек им привозили по месту поселения, везли к месту, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми желают провести секс-тур. Некоторые туристы даже включали в свой сжатый график пребывания экскурсию по городу с выбранным гидом»,- рассказал заместитель начальника отдела управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Роман Захаров.

По словам полицейского, стоимость такого тура для иностранцев составляла несколько тысяч долларов США и включала преимущественно четыре дня с четверга по воскресенье. Уже известно, что к оказанию секс-услуг было привлечено около трех десятков девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

Читайте такжеПолиция пресекла деятельность сети борделей в Киеве и области, задержаны 15 человек

«Сумма самой услуги зависела от продолжительности общения с девушками и особенностей оказания секс-услуги и доходила до 3,5 тысяч гривен. Тысячу из них забирал организатор, а остальное шло девушкам. Все «туристы» довольно таки состоятельные люди. У себя на родине они, обычно, имеют семьи, а сюда приезжали «отдохнуть» на выходные», - добавил Роман Захаров.

В ночь с восьмого на девятое сентября сотрудники управления борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми на территории одного из гостинично-развлекательных комплексов города задержали организатора незаконного бизнеса. На тот момент он именно «обеспечивал» туристов из Турции девушками для разврата.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ст. 302 УК украины (сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сотрудниками управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления возможных соучастников и иных фактов преступной деятельности.