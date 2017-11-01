В Харькове в результате массовой драки футбольных фанатов госпитализировали гражданина Нидерландов

В Харькове в результате массовой драки футбольных фанатов в больницу доставили гражданина Нидерландов. Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«В областной больнице один пострадавший, серьезных травм нет. Голландец», - сообщили в пресс-службе.

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По сведениям ОГА, футбольный болельщик из Нидерландов получил ушибы и ссадины.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вечером 31 октября в рок-пабе «Стена» произошла массовая драка между голландскими и украинскими футбольными болельщиками, в результате чего в полицию доставили 52 человек.

Сегодня, 1 ноября, на харьковском стадионе «Металлист» состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и клубом «Фейеноорд» из голландского города Роттердам.