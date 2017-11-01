После массовой драки футбольных болельщиков в Харькове задержали 52 человека

В центре Харькова вчера, 31 октября 2017 года, произошла массовая драка с участием футбольных болельщиков, в результате чего были задержаны 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook. Как отмечается, драка произошла вчера около 23:00 на улице Рымарской в рок-пабе "Стена".

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"31 октября в 23:16 в Шевченковский отдел полиции со службы "102" поступило сообщение, что в рок-пабе "Стена" происходит драка. В результате в баре разбиты 4 окна и нарушена обстановка внутри помещения", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что конфликт произошел между голландскими и украинскими футбольными болельщиками. Сейчас в Шевченковский отдел полиции доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта. "Событие зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений, проверка продолжается", - сообщают в полиции.

Ранее сообщалось, что ночью в Харькове группа лиц побила окна паба "Стена" и пыталась устроить драку внутри.