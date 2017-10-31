В Одессе 11-летний ребенок погиб, упав с детской качели

В Одессе сегодня при падении с качели во дворе жилого дома погиб ребенок. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НПУ в Одесской области, в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из многоэтажных домов, расположенных в Киевском районе города, погиб 11-летний мальчик.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мальчик упал с качели на детской площадке и ударился головой. От полученного удара он скончался. По данному факту проводится проверка, на месте работают следователи.

Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой «несчастный случай».

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове спасатели распилили качели, чтобы освободить семилетнего мальчика.