В Харькове спасатели распилили качели, чтобы освободить семилетнего мальчика (видео)
11:46, 02 августа 2017Происшествия
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Ребенок застрял пальцем в одном из элементов конструкции.
Качалку пришлось распилить, чтобы освободить ребенка / Скриншот
В Харькове семилетний мальчик пальцем застрял в отверстии одного из элементов качели. Освобождать его пришлось спасателям. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Вытащить палец сначала пытался сам ребенок, потом родители. Впоследствии пришлось вызывать спасателей. Через 10 минут палец мальчика - целый и невредимый - под бурные аплодисменты освободили из плена.
В Харькове распилили качели, чтобы освободить семилетнего мальчика
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