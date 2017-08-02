В Харькове спасатели распилили качели, чтобы освободить семилетнего мальчика (видео)

В Харькове семилетний мальчик пальцем застрял в отверстии одного из элементов качели. Освобождать его пришлось спасателям. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Вытащить палец сначала пытался сам ребенок, потом родители. Впоследствии пришлось вызывать спасателей. Через 10 минут палец мальчика - целый и невредимый - под бурные аплодисменты освободили из плена.