В Харькове спасатели распилили качели, чтобы освободить семилетнего мальчика (видео)

11:46, 02 августа 2017
Происшествия
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Ребенок застрял пальцем в одном из элементов конструкции.

Качалку пришлось распилить, чтобы освободить ребенка / Скриншот

В Харькове семилетний мальчик пальцем застрял в отверстии одного из элементов качели. Освобождать его пришлось спасателям. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Вытащить палец сначала пытался сам ребенок, потом родители. Впоследствии пришлось вызывать спасателей. Через 10 минут палец мальчика - целый и невредимый - под бурные аплодисменты освободили из плена.

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Теги: #спасли ребенка#мальчик застрял в качелях Харьков