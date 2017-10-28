Полиция во время рейда в киевском клубе избила посетителей и забрала в военкомат - СМИ

Ночью с 27 на 28 октября в Киеве состоялся полицейский рейд на ночной клуб Jugendhub, где проходила вечеринка «Головная боль», пишет Cultprostir.

Около двух часов после полуночи в помещение клуба ворвались люди в форме. По словам представителей Jugendhub, на некоторых из них были надписи «Полиция». К каким структурам принадлежали другие, выяснить не удалось – они были в камуфляже и касках, с автоматами и кувалдами. Без объяснения причин представители правоохранительных органов устроили обыск среди посетителей вечеринки.

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«Они начали выворачивать всем карманы, бить посетителей, потом проверять мужчин на предмет уклонения от военной службы и куда-то вывозить. Били людей абсолютно без повода – все были напуганы и совсем не оказывали сопротивления. К посетителям применялась чрезмерная физическая сила, об этом свидетельствуют пятна крови на полу. Украдены личные вещи, бар, техника, даже одежда – все из клуба выносили мешками! Нам угрожали, если будем много выяснять, то поедем в отделение или останемся без машины», - рассказывают изданию Cultprostir организаторы мероприятия.

Как оказалось позже, часть посетителей клуба доставили в полицейский участок Шевченковского района, других – в военкомат на ДВРЗ. Некоторые находятся там и до сих пор. Администрация Jugendhub отмечает, что полиция забрала даже арендатора помещения клуба.

Также в сети сообщают, что после облавы полицейские собрали около 30 человек из числа посетителей вечеринки, в которых во время обыска ничего не нашли, и отвезли в военкомат на ул. Оросительной, 17а, где держат с 3 часов ночи.

"Студентов и ребят с донецкой пропиской вроде бы отпустили, в других требуют пройти медосмотр и забрать повестку. На выходе из военкомата стоят солдаты", - говорится в сообщении.