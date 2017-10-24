В Святошинском суде спецназовцы избили журналиста (видео)
Журналист заявлял, что является представителем СМИ и показывал удостоверение.
Журналиста "Громадського" Дмитрия Реплянчука в Святошинском суде Киева избили представители полиции особого назначения и разбили камеру.
Они положили Реплянчука на землю и били ногами и руками, пытались заломить, передает "Громадське".
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При этом журналист заявлял, что является представителем СМИ и показывал удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую правоохранители разбили.
Затем представитель патрульной полиции помог журналисту подняться и вывел его из здания суда.
Нашего журналиста Диму Реплянчука в Святошинском суде избили представители полиции и разбили камеру pic.twitter.com/iozI0pHzdD— Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 24, 2017
Как сообщалось, спецназовцы в Святошинском райсуде Киева задержали корреспондента УНИАН Сергея Лефтера и около 20 сторонников Коханивского.
По словам Лефтера, задержанных заводят в автозак. В некоторых из них на лице кровь.