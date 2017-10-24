Спецназовцы штурмовали Святошинский райсуд: задержан корреспондент УНИАН и около 20 сторонников Кохановского (видео)

Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева задержали корреспондента УНИАН Сергея Лефтера и около 20 сторонников Коханивского.

По словам Лефтера, задержанных заводят в автозак. У некоторых из них на лице кровь.

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Как сказал корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили. Несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение. Как позже сообщил Лефтер, всех задержанных везут в автозаке, но не отвечают на вопрос, куда именно.

Как сообщал УНИАН, сторонники лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского сегодня ночью устроили погром в Святошинском райсуде Киева. Активисты разгромили помещение и начали возводить баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в изолятор временного содержания после обнародования решения суда о переносе заседания по избранию меры пресечения на 9.00.