Соседи похитительницы младенца в Киеве не верят в совершенное преступление (видео)

Она живет в коммунальной квартире с двумя маленькими племянниками. Журналисты ТСН нашли дом, в котором до задержания жила Даяна Шаль.

История, которую она рассказала правоохранителям - о том, что похищенным ребенком пыталась заменить собственную, которую якобы выбросила на помойку, - на правду совсем не похожа.

Читайте такжеСуд отправил под домашний арест похитительницу младенца в Киеве

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка в то время, когда ее отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили воровку ребенка. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали похитительницу и ее сожителя.