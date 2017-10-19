"Ее ударили, понимаете": отчим виновницы ДТП Зайцевой впервые прокомментировал кровавую аварию в Харькове

Журналистам удалось пообщаться с Василием Зайцевым, отчимом Елены Зайцевой, которая была за рулем Lexus, который врезался в толпу людей в Харькове. Он утверждает, что его дочь никогда прежде не нарушала правила дорожного движения, передает местное издание KHARKIV Today.

"В нашей семье большое горе. Она два года водит машину и за это время никаких нарушений у нее не было. Девочка была трезвая, она ехала с подругой. Это моя машина, она пять лет назад была взята в кредит, который мы выплатили. Ребенок сутки не ест. Нам до сих пор не дали пообщаться, ее сразу закрыли в СИЗО", — сообщил Василий Зайцев.

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По словам бизнесмена, его дочь – студентка третьего курса ХНУ им. Каразина. О причинах аварии отец может судить только из сообщений в СМИ.

"Ее ударили, понимаете. Машина вдребезги. Ее просто бросило. Ну как Туарег ехал… непонятно, как он ее так ударил", — сказал отец.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко сообщил, что виновница смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева за последние 2 года 8 раз нарушала правила дорожного движения.