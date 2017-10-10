Из Калиновки в другие воинские части уже вывезли более 150 тонн боеприпасов

Из Калиновки (Винницкая область) в другие воинские части уже перемещено более 150 тонн боеприпасов, а также подготовлено к отправке еще 15 тонн.

Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины

"В ликвидации последствий взрыва боеприпасов на арсенале в Калиновке участвуют почти 900 человек личного состава Вооруженных Сил Украины и 81 единиц специальной и автомобильной техники. К обезвреживанию боеприпасов, неразорвавшихся и других взрывоопасных предметов привлечено 38 групп разминирования. По состоянию на 9.00 10 октября уже очищено 15,101 гектара технической территории арсенала ... Продолжается работа по систематизации боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как сообщается, представители гражданско-военного сотрудничества занимаются решением проблемных вопросов граждан, жилье которых пострадало в результате взрыва.

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"Продолжается мониторинг гуманитарной ситуации в окрестных населенных пунктах. Завершилось восстановление военного городка, расположенного вблизи арсенала. Жители вернулись к обычному режиму жизни, в полном объеме работают учреждения социальной инфраструктуры", - резюмировали в ВСУ.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.

По состоянию на 7.00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдалось.