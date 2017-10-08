ГСЧС рассказала о ситуации в Калиновке, где горел склад боеприпасов

На территории склада боеприпасов вблизи города Калиновка Винницкой области по состоянию на утро 8 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пиротехники обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20,368 тыс. га территории из 30,4 тыс. га. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала.

Во время проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено и изъято 1690 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области начались вечером 26 сентября. Пострадали два человека. Информация о пожаре и взрывах внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.