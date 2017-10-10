Во время матча между сборными Украины и Хорватии умер 40-летний мужчина

Вечером, 9 октября, во время матча между сборными Украины и Хорватии на НСК Олимпийский в Киеве умер мужчина. Об этом сообщает Эспрессо.

Отмечается, что болельщику было около 40 лет. Причины его смерти выясняются.

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Также на сайте dynamo.kiev.ua сказано, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко принес соболезнования семье покойного.

"Слышал, что умер человек... Что-то случилось с сердцем. Мне очень жаль... Приношу свои соболезнования", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 9 октября сборная Украины провела решающую битву в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года и по ее результатам лишилась всех шансов стать участником чемпионата мира.