Во время матча между сборными Украины и Хорватии умер 40-летний мужчина

08:36, 10 октября 2017
Происшествия
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Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко принес соболезнования семье покойного. 

фото Київ оперативний

Вечером, 9 октября, во время матча между сборными Украины и Хорватии на НСК Олимпийский в Киеве умер мужчина. Об этом сообщает Эспрессо

Отмечается, что болельщику было около 40 лет. Причины его смерти выясняются. 

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Также на сайте dynamo.kiev.ua сказано, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко принес соболезнования семье покойного. 

"Слышал, что умер человек... Что-то случилось с сердцем. Мне очень жаль... Приношу свои соболезнования", - сказал он. 

Ранее сообщалось, что 9 октября сборная Украины провела решающую битву в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года и по ее результатам лишилась всех шансов стать участником чемпионата мира.

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Теги: #футбол Украина-Хорватия умер мужчина