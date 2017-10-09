В центре Одессы загорелась газовая труба жилого многоквартирного дома

В центре Одессы, на улице Еврейской, сегодня загорелась газовая труба, расположенная вплотную к жилому многоквартирному старинному дому.

Читайте такжеПожар в доме Руссова в Одессе: в ГСЧС заявили о поджоге многострадального памятника архитектурыКак сообщил УНИАН начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, в понедельник примерно в 10.20 поступило сообщение в службу спасения о том, что горит труба, по которой поступает газ в многоквартирный дом, расположенный по ул. Еврейской, 1. Данное 3-этажное здание известно как «дом Жаботинского».

Как отметил Мельник, взрыва удалось избежать, пострадавших нет. На место также оперативно прибыли специалисты аварийной газовой службы «104», которые сразу отключили подачу газа в микрорайон. Пламя быстро потушили.

«По предварительным данным, произошла утечка газа», - сказал Мельник.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

По мнению местных жителей, ЧП не является случайностью. Они связывают произошедшее со своим протестом против застройки квартала на территории бывшей чаеразвесочной фабрики. В частности, инициативная группа обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность продажи зданий фабрики и наличие разрешительных документов на строительство высотных домов.

Также горожане направили соответствующее обращение на имя президентов Украины и Израиля с просьбой сохранить 3-этажный дом № 1 на Еврейской, так как он может разрушиться в связи с запланированным строительством указанных семи высотных зданий – на территории между улицами Канатной, Еврейской, Карантинной и Троицкой. Как отмечают местные жители, пойдет под снос большинство существующих сейчас зданий в этом «квадрате», включая комплекс чаеразвесочной фабрики.

Справка УНИАН. В доме №1 по улице Еврейской в Одессе (Доходный дом Виктора Докса) родился идеолог сионизма Владимир (Зеэв-Вольф) Жаботинский. Данное здание 19 века постройки является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Архитекторы Ф.В. Гонсиоровский, А. Г Люикс.

На фасаде – соответствующая мемориальная табличка.