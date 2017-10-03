Пожар в детском лагере "Виктория": в Одессе к бывшему заместителю мэра пришли с обысками

В Одессе в настоящее время правоохранители проводят обыски дома у бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой сегодня сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей 15 сентября гибель трех девочек в детском спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его словам, во вторник следователи прокуратуры области сообщили о подозрении бывшему заместителю городского головы, которая освобождена от занимаемой должности через несколько дней после трагедии – 19 сентября.

По словам Жученко, подозреваемая была ответственна за работу департамента образования и науки горсовета, но своих обязанностей должным образом не выполняла, что привело к трагическим последствиям.

«В настоящее время дома у нее проводятся обыски. осуществляются другие процессуальные действия», - сказал Жученко.

По данным следствия, чиновница была осведомлена о нарушении правил пожарной безопасности, но ненадлежащим образом исполняла свои служебные обязанности и недобросовестно к ним относилась. В частности, не приняла мер по заключению договоров на обслуживание высокотехнологичных современных систем пожаротушения, а также способствовала заселению детей в комплекс, который фактически не был готов к эксплуатации.

«Чиновнице было известно о ненадлежащем состоянии противопожарной системы, что не обеспечена надлежащим образом работа вентиляционной и других систем. Когда дети туда заселялись, конкретные должностные лица не обеспечили должным образом этих систем», - подчеркнул Жученко.

Он отметил, что реконструкция комплекса была завершена в 2016 году.

В ходе расследования уголовного производства по факту служебной халатности, повлекшей гибель троих детей, следователи прокуратуры Одесской области 3 октября сообщили женщине о подозрении в преступлении (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Жученко добавил, что в ближайшее время суд определит меру пресечения чиновнице; в настоящее время «отрабатываются и другие должностные лица».

Кроме того, сотрудники областной прокуратуры совместно со следователями и оперативными работниками управления Национальной полиции проводят около 20 обысков на 14 предприятиях в рамках расследования уголовного производства по факту служебного подлога, связанного с пожаром в «Виктории». Указанные предприятия входят в круг юридических лиц, которые в течение 2015-2016 годов осуществляли финансово-хозяйственную деятельность совместно с генподрядчиком по реконструкции «Виктории».

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.