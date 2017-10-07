На Житомирщине пограничники предотвратили незаконный вывоз ребенка за границу

14:42, 07 октября 2017
Происшествия
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Инцидент произошел во время оформления поезда сообщением «Кишинев – С.Петербург».

фото dpsu.gov.ua

На Житомирщине пограничники предотвратили незаконный вывоз ребенка за границу. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, вчера, 6 октября, в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Выступовичи» во время оформления поезда сообщением «Кишинев – С.Петербург» гражданка Украины, которая следовала вместе с ребенком, предоставила на паспортный контроль свидетельство о ее рождении.

"Указанный документ не дает права несовершеннолетнему лицу на пересечение границы. Также у гражданки, которая является бабушкой ребенка, отсутствовали нотариально заверенные разрешения от родителей на вывоз дочери. Гражданку с ребенком не пропустили через границу",- сообщают пограничники.

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