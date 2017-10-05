В полиции считают, что на замглавы Одесского облсовета напали из-за бизнеса

В полиции не рассматривают политические мотивы, нападения на замглавы Одесского облсовета Олега Радковского. Правоохранители считают, что, вероятнее всего, на чиновника напали из-за его бизнеса, говорится в сюжете ТСН.

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По словам очевидцев, мужчина даже не успел дойти до ресторана, как получил ранения. Нападавшие стреляли в спину.

Сейчас потерпевший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В городе объявлен план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль с нападавшими.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы 4 октября злоумышленник стрелял в заместителя главы облсовета. По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.

Известно, что заместитель главы облсовета Одессы находится в стабильном состоянии, ему оказана медицинская помощь.