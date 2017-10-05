Покушение на замглавы облсовета Одессы: стало известно, в каком состоянии потерпевший
Радковский получил ранения в результате стрельбы в центре города. Злоумышленник совершил несколько выстрелов, а затем скрылся с места событий.
Заместитель главы облсовета Одессы, в которого вчера вечером в центре города стреляли неизвестные, находится в стабильном состоянии, ему оказана медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ведомстве подтвердили, что вчера вечером Олег Радковский получил ранения в результате стрельбы в центре города. Злоумышленник совершил несколько выстрелов, а затем скрылся с места событий.
Читайте такжеВ центре Запорожья неизвестный стрелял в главу армянской общины, подозреваемого в создании ОПГ
Полиция области сейчас занимается розыском стрелка. Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту покушения на убийство.
Как сообщал УНИАН, вчера в центре Одессы злоумышленник стрелял в заместителя главы облсовета. По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.