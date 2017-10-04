В Одесском СИЗО обнаружен повешенным арестант

В Одесском следственном изоляторе сегодня обнаружен повешенным арестант.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области проводит проверку по факту смерти арестанта в Одесском СИЗО.

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«Установлено, что 4 октября в одной из камер Одесского СИЗО обнаружено тело 33-летнего арестанта с признаками самоубийства. В ЕРДР внесены сведения по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой «самоубийство», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки следователями прокуратуры будет начато расследование по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украини).

На место происшествия выезжал прокурор Одесской области Олег Жученко.

В настоящее время расследование в уголовном производстве продолжается.

По данным неофициальных источников, арестант якобы иностранец, он находился в камере не один, но его сосед утверждает, что ничего не видел и не слышал, так как спал.