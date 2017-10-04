Появились подробности дела о расстреле солдатом сержанта на Харьковщине

Приговор военному - 10 лет лишения свободы - вынес Дергачевский районный суд Харьковской области. По данным суда, 9 июля 2015 года подсудимый, который на тот момент уже имел судимость за совершение имущественного преступления, был призван на военную службу.

10 июля его зачислили на должность курсанта воинской части В0213, а 1 сентября перевели на должность радиотелефониста части В6250, передает Depo.Харьков.

Через неделю старший солдат получил автомат АКС-74У и 120 патронов калибра 5,45 мм и прибыл на место временной дислокации - в поселок Русская Лозовая Дергачевского района.

18 сентября 2016 года у старшего солдата, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт со старшим сержантом. Мужчины спорили, кто быстрее демобилизуется.

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Во время ссоры солдат предложил сержанту поспорить. Предметом выигрыша должна была стать жизнь одного из них. Разнял мужчин другой военный.

После этого солдат взял вверенный ему автомат и позвал сержанта подойти ближе. Когда тот подошел, злоумышленник трижды выстрелил в него.

Преступника попытался остановить военный, который стал свидетелем происшествия, но вор и выстрелил в него, ранив в бедро. Между ними завязалась драка, во время которой злоумышленник случайно выстрелил себе в предплечье.

Когда военный, который пытался остановить нарушителя, упал, тот подошел к сержанту, который на тот момент лежал на земле, и произвел очередь выстрелов. От полученных травм сержант скончался на месте.

Злоумышленник скрылся с палаточного городка, однако почти сразу был задержан правоохранителями и госпитализирован. На суде солдат вину признал полностью.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.115, ч.2 ст.15 ч.1 ст.115, ч.2 ст.413 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.