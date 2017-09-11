Гибель двух военных на Кировоградщине расследуют как убийство

Правоохранители расследуют гибель двух военных в Кировоградской области 10 сентября как умышленное убийство. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

"В понедельник, 11.09.2017, ГУ НП в Кировоградской области по факту гибели двух военнослужащих в Канатово Кировоградского района Кировоградской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Процессуальное руководство осуществляется военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в пресс-службе, около 22:40 воскресенья на территории одной из воинских частей военнослужащий в воинском звании "солдат" совершил две короткие очереди в направлении сержанта и солдата той же части, которые выполняли тренировочные упражнения.

В результате полученных огнестрельных ранений военные погибли на месте происшествия. Стрелявший солдат задержан.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, на Кировоградщине погибли двое десантников ВСУ.