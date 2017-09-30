В Харькове мужчина ударом ножа убил сожительницу

В Харькове в одном из домов нетрезвый мужчина зарезал женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"В 06:25 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домовладений района обнаружено тело женщины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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Как выяснили правоохранители, в доме находится тело 45-летней женщины с ножевым ранением грудной клетки.

"В ходе розыскных мероприятий оперативниками Основянского отдела полиции был задержан 45-летний житель Харькова, который обоснованно подозревается в содеянном", - рассказал заместитель начальника отдела Антон Федоров.

Как установили следователи, между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В результате мужчина нанес женщине один удар ножом в грудную клетку, от которого она умерла.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Мужчине грозит до 15 лет заключения.