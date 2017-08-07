В Днепропетровской области мужчина полгода прятал тело сожительницы в шкафу

На Днепропетровщине в городе Верхнеднепровск мужчина полгода прятал тело мертвой сожительницы в шкафу. Мумифицированное тело в полиэтиленовом пакете обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В сообщении отмечается, что с 17 февраля 45-летняя женщина находилась в розыске.

«Когда в квартире подозреваемого нашли тело умершей, он рассказал, что 30 января пришел домой и увидел свою возлюбленную мертвой. Испугавшись, спрятал тело в шкафу. Однако версия подозреваемого развалилась, когда судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате острой кровопотери в связи с травмой шеи», - говорится в сообщении.

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Тогда мужчина признался, что в этот день он попросил сожительницу приготовить ужин, однако она потратила деньги на алкоголь. Хозяин квартиры разозлился и ударил женщину кухонным ножом в шею. Убедившись, что она умерла, убийца натянул на тело полиэтиленовый пакет и спрятал его в шкафу.

В последующие месяцы, когда гости хозяина интересовались неприятным запахом, он рассказывал, что причиной являются старые вещи его покойной матери.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.