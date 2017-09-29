Убийство депутата в Черкассах: власти обвинили в бандитских методах борьбы

УУКРОП связывает убийство председателя Черкасской областной организации партии Михаила Бинусова с его антикоррупционной деятельностью в городском совете. Об этом сказано в официальном заявлении «Украинского объединения патриотов».

В партии обращают внимание, что в качестве исполняющего обязанности руководителя департамента ЖКХ Михаилу Бинусову в течение короткого времени удалось разоблачить коррупционные схемы в этой сфере.

«Прекращение незаконных потоков средств вскоре ожидалось и в других отраслях городского хозяйства, ведь укроповца рассматривали как одного из кандидатов на должность секретаря горсовета, которую сейчас занимает представитель БПП, связанный с криминальными группировками Черкасс», – указано в документе.

Читайте такжеСМИ об убийстве Бинусова: депутату горсовета Черкасс стреляли в спину

УКРОП отмечает, что их соратник также имел большие планы по развитию партийной организации. Она должна была стать мощным оппозиционным центром и достойно выступить на выборах в окружные территориальные общины, которые пройдут 29 октября 2017 года.

«Поэтому убийство Михаила Бинусова, как и поджог автомобиля нашей коллеги по партии, руководителя фракции УКРОП в Житомирском областном совете Натальи Кокитко, произошедший в ночь на 29 сентября, мы расцениваем как очередную попытку запугать оппозиционную силу», – подчеркивают в УКРОПе.

В то же время объединение патриотов обвиняет власть в откровенно бандитских методах борьбы с политическими оппонентами. По словам представителей партии, эти методы напоминают криминальные разборки «лихих девяностых».

В связи с этим партия призывает власть имущих не обострять ситуацию в стране и обеспечить прозрачное расследование преступлений против укроповцев.

Напомним, 28 сентября в Черкассах неизвестные расстреляли главу Черкасской областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Михаила Бинусова. Кроме того, в ночь на 29 сентября в пгт Першотравенск Барановской общины был подожжен автомобиль председателя фракции УКРОП в Житомирском областном совете, заместителя Барановского городского головы Натальи Кокитко.