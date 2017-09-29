В Черкассах из автомата расстреляли депутата горсовета, председателя областного объединения «УКРОП» Михаила Бинусова. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук в Facebook.

Инцидент произошел 28 сентября между 22.00 и 23.00 часами в Черкассах возле гаражей в районе Луначарского.

«...неизвестные совершили нападение на заместителя начальника департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета, председателя Черкасской областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП», депутата горсовета Михаила Бинусова. В результате нападения депутат погиб на месте», - написала пресс-секретарь.

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По предварительной информации, преступники произвели более 20 выстрелов из автомата Калашникова.

Отмечается, что Михаила Бинусова назначили исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета в сентябре этого года. УКРОП связывает это дерзкое преступление именно с бескомпромиссной позицией Михаила Марковича.

УКРОП сочувствует родственникам погибшего и требует от министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя Национальной полиции Сергея Князева и правоохранителей Черкасской обеспечить эффективное и оперативное расследование убийства Михаила Бинусова. УКРОП и общественность не позволят спустить на тормозах это резонансное дело! Виновные должны быть наказаны!