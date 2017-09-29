На Житомирщине взорвали автомобиль депутата облсовета (фото)

Глава пресс-центра партии "УКРОП" Евгения Кравчук сообщила, что в ночь убийства депутата черкасского горсовета Михаила Бинусова взорвали автомобиль еще одного члена фракции "УКРОП" - депутата Житомирского облсовета Натальи Кокитко. Об этом она написала в Facebook.

"В ночь на 29 сентября в пгт. Першотравенск Барановской общины взорвали автомобиль председателя фракции "УКРОП" в Житомирском областном совете, заместителя Барановского городского головы Натальи Кокитко", - сказано в сообщении.

По словам представительницы фракции, взрыв произошел около 4 часов утра. В результате в огне оказались капот, двигатель, передняя панель и передние кожаные сиденья автомобиля марки Hyundai.

"Специалисты еще не сделали выводов, но вряд ли машина взорвалась сама. Если ее взорвали преднамеренно, то это может быть связано с моей депутатской и общественной деятельностью" - заявляет сама Наталья Кокитко.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах был найден убитым депутат городского совета Бинусов. Неизвестные расстреляли депутата из автоматического оружия. На территории области введен в действие план "Сирена". На розыск злоумышленников направлены весь личный состав уголовной полиции области.