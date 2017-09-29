СМИ об убийстве Бинусова: депутату горсовета Черкасс стреляли в спину

Стали известны новые обстоятельства убийства руководителя черкасской областной организации "УКРОПа" и депутата горсовета Михаила Бинусова.

Как выяснилось, преступники пробрались на территорию гаражного кооператива со стороны кладбища. Когда Бинусов поставил свою машину в гараж и выходил за ворота, ему начали целить в спину, передает ТСН.

На заборе до сих пор остались следы от десятков пуль. После того злоумышленники бросились прочь. Ни точного количества, ни каких-либо других примет следователи не разглашают.

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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не исключает, что вскоре будет требовать роспуска горсовета. Говорит, что Бинусов получал угрозы от предшественника на посту главы департамента ЖКХ Александра Яценко. Журналистам удалось пообщаться с самим Яценко. Муж сейчас на больничном. Упреков мэра не признает и называет их пиар-акцией.

Соратники погибшего обещают дать большую пресс-конференцию и рассказать подробности деятельности Михаила Бинусова. Городские чиновники после обеда созвали внеочередную сессию совета, на которой почтили погибшего минутой молчания. После проголосовали за обращение к президенту Украины. Просили, чтобы он взял расследование ситуации под личный контроль.

Ранее СМИ сообщили, что депутата расстреляли из автомата Калашникова вечером 28 сентября.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса, и его задачей было преодоление коррупции в департаменте.