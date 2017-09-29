Депутата в Черкассах расстреляли после прямого эфира, где он "разоблачал коррупционные схемы" - мэр

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что депутат Черкасского городского совета Михаил Бинусов, который возглавлял областное отделение партии «УКРОП», был расстрелян после выступления на местном телеканале, где «разоблачал коррупционные схемы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Известно, что он был расстрелян подло после прямого эфира на телеканале «Рось», где он изобличал коррупционные схемы, которые через Департамент ЖКХ осуществляла известная в городе организованная преступная группировка», - сказал Бондаренко.

Он также отметил, что накануне Бинусов «предотвратил платежи, которые осуществлялись на фирмы, подконтрольные этой известной преступной группировке в городе, и после этого произошло такое событие».

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Мэр также сообщил, что на следующем пленарном заседании горсовета Бинусов должен был стать его секретарем. Он добавил, что Бинусов имел большую поддержку своих коллег-депутатов.

На вопрос о версиях убийства, Бондаренко высказал мнение, что «это исключительно версии касаются людей, которым он помешал возглавлять эти потоки».

На уточнение относительно организованной преступной группировки и знает ли он, о ком именно здесь идет речь, мэр ответил: «Я знаю, о ком собственно идет речь. И Луценко знает, о ком идет речь. Она здесь одна у нас - это преступная группировка».

Как сообщал УНИАН, в Черкассах найден убитым депутата городского совета Бинусов. Неизвестные расстреляли депутата из автоматического оружия. На территории области введен в действие план «Сирена». На розыск злоумышленников направлен весь личный состав криминальной полиции области.

Следственным управлением ГУНП в Черкасской области данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по признакам пункта 12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Факт убийства Бинусова подтвердили в партии «УКРОП». «В результате нападения депутат погиб на месте. Согласно предварительной информации, преступники осуществили более 20 выстрелов из автомата Калашникова», - говорится в сообщении партии.

Черкасский городской совет созывает сегодня внеочередное пленарное заседание второй сессии в связи с убийством депутата.

22 сентября Бинусов был назначен и.о. директора департамента ЖКК Черкасского горсовета.