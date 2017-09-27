Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: в Нацполиции заявили, что ситуация под контролем

Ситуация в Калиновке, где произошли взрывы на складе боеприпасов находится под контролем. Об этом заявил в.и.о. главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

По его словам, в городе около 3 тысяч полицейских Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Черновицкой областей обеспечивают безопасность людей, проводится эвакуация населения.

Также, по его словам, по состоянию на 7:00 утра, информация о пострадавших в полицию не поступало.

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«Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения. 239 сотрудников полиции патрулируют непосредственно город Калиновку. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано», – прокомментировал он.

Пешие патрули правоохранителей проинструктированы на выявление людей, которые по разным причинам остаются на опасных территориях.

Как сообщал УНИАН ранее, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области началась около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.