Под Мариуполем завершено разминирование территории склада с боеприпасами - военный прокурор АТО

В селе Новоянисоль под Мариуполем завершились мероприятия по разминированию склада с боеприпасами, вспыхнувшего накануне, а также всей прилегающей территории. Об этом заявил военный прокурор АТО Олег Цицак в эфире «112 Украина».

По его словам, по состоянию на сегодняшний день, 24 сентября, все взорвавшиеся боеприпасы были утилизированы. В результате пожара серьезно пострадали шесть домов.

«Вчера мы завершили разминирование складов и прилегающей территории, в том числе и путем планового подрыва боеприпасов, которые не сдетонировали во время пожара. На данный момент известно о шести пострадавших дворовых хозяйствах», - сказал Цицак.

Прокурор отметил, что основной версией пожара рассматривается поджог сухой травы на поле рядом с военными складами.

«Очевидной причиной пожара является поджог сухой травы. Мы пока не готовы утверждать, какова была цель этого поджога - была ли это халатность людей или умышленно с какой-то другой целью. Очевиден также факт халатности со стороны военнослужащих, которые хранили большое количество боеприпасов в ненадлежащих условиях», - констатировал он.

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Как сообщал УНИАН, пожар на складе боеприпасов под Мариуполем удалось локализовать утром 23 сентября. Эвакуация гражданского населения не понадобилась.

По факту пожара правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 194 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед пожаром на складе прогремело несколько взрывов.