Пожар в детском лагере в Одессе: правоохранители провели ряд обысков

В Одессе правоохранители провели ряд обысков в рамках расследования дела о пожаре в детском муниципальном оздоровительном комплексе «Виктория», в котором в ночь на 16 сентября погибли дети.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с общественниками и родителями детей, отдыхавших в «Виктории», заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Он отметил, что уже есть двое задержанных, которые сейчас под охраной полиции в больнице, куда они доставлены якобы из-за ухудшения состояния здоровья.

«Проведены обыски, в том числе в Киевской районной администрации (по месту дислокации «Виктории» - УНИАН)», - заявил Степанов.

Глава ОГА подчеркнул, что сделает все для того, чтобы такая трагедии не повторилась «даже в мыслях».

По словам первого заместителя прокурора Одесской области Александра Саулко, в настоящее время по факту ЧП открыто два уголовных производства. Одно открыто по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

«Прокуратура будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей», - заявил Саулко.

Он подчеркнул, что в рамках расследования будет дана правовая оценка всем должностным лицам, включая сотрудников ГСЧС, Киевской районной администрации города и мэрии Одессы. По словам прокурора, предстоит провести большое количество экспертиз, но он надеется, что в течение двух месяцев расследование будет завершено и передано в суд.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей, еще двое - госпитализированы. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.

16 сентября перед зданием городского совета Одессы состоялась акция, участники которой требовали от мэра Геннадия Труханова объяснений в связи с пожаром в детском комплексе. Активисты пытались попасть в здание горсовета, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По факту столкновений возле мэрии полиция начала расследование.

Согласно распоряжению председателя Одесской ОГА Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.