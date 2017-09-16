Полиция начала расследование по факту трагического пожара в детском лагере в Одессе

В Одессе полиция начала расследование по факту пожара в детском оздоровительном комплексе «Виктория», во время которого погибли дети.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке.

«Площадь пожара составила около 450 кв. м. На время пожара в здании находились 42 ребенка. После ликвидации пожара примерно в 3.02 были обнаружены два обгоревших тела. В больницу доставлено двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения», - сообщили в полиции.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, медики оценивают состояние детей, пострадавших во время пожара, как средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла.

Во время пожара погибли двое детей, поиски еще одного ребенка продолжаются. Очевидцы сообщали, что некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.