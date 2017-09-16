При пожаре в детском лагере в Одессе пропали три ребенка

В Одессе произошел пожар в корпусе детского лагеря "Виктория". После эвакуации детей сотрудники не досчитались трех из них. Об этом пишет издание "Думская".

"По словам очевидцев, они, испугавшись, могли убежать в сторону пляжа. Сейчас сотрудники муниципальной охраны и полиция прочесывают пляж", - пишет издание. По состоянию на 2:57 поиски двух девочек и мальчика продолжаются.

Отмечается, что пожар был полностью локализован около 2 часов ночи. Пожарные заканчивают тушение, а также проводят проливку и разбирают завалы.

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По словам старшего помощника начальника дежурной смены, майора гражданкой защиты Евгений Кавун, сигнал поступил не с пожарной сигнализации в лагере, а по звонку на линию «101» в 23:37 15 сентября.

"Когда прибыли первые пожарные подразделения, горел трехэтажный деревянный корпус. Огонь охватил сначала 500 квадратных метров, а затем распространился на 1000 квадратных метров. Была угроза возгорания соседних зданий", - рассказал Кавун.

Также сообщается, что на территории лагеря есть гидрант, но давление воды в нем было недостаточно. К пожарному водоему машины подъехать не смогли, поэтому пришлось провести рукав на улицу Вильямса угол дачи Ковалевского.

Вероятная причина возгорания – короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко проинспектировал городской детский спортивно-оздоровительный лагерь "Виктория" 26 мая в ходе рабочего визита в Одессу.

Отмечалось, что в ходе реконструкции были приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Сегодня по многим оценкам данный комплекс является образцовым как спортивно -оздоровительное детское учреждение, которое финансируется за счёт города.