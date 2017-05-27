Порошенко и Труханов открыли в Одессе детский оздоровительный лагерь

Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал городской детский спортивно-оздоровительный лагерь "Виктория" 26 мая в ходе рабочего визита в Одессу.

В частности, Порошенко посетил новый спорткомплекс на территории лагеря, осмотрел корпуса, прилегающую территорию и пообщался с одесскими школьниками.

Дети вручили Президенту подарок - кубок с флагами стран Европейского Союза в виде сердец.

"Если Одесса не первый город в Украине, то явно не второй. Вам очень повезло учиться в Украине и в Одессе. Вы выбираете себе дорогу, выбираете себе судьбу, а судьба выбирает вас. Вы в этом фантастическом месте можете отдохнуть, можете учиться", - отметил Порошенко.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что 420 детей одновременно могут отдыхать в этом комплексе за одну смену протяженностью в 20 дней.

"Это образцовый детский оздоровительный комплекс. Мы вложили в него не только деньги, но и душу. Ведь одесские дети должны отдыхать в самых лучших условиях. И мы их создали", - добавил мэр.

Отметим, что в ходе реконструкции были приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Сегодня по многим оценкам данный комплекс является образцовым как спортивно -оздоровительное детское учреждение, которое финансируется за счёт города.