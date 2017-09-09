В Киеве под колесами маршрутки погиб велосипедист

В Голосеевском районе г. Киева, на съезде со Столичного шоссе на ул. Академика Заболотного? погиб велосипедист. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Читайте такжеВо Львове маршрутка врезалась в авто, среди пострадавших - ребенок (фото)

Мужчина около 50-ти лет переходил с велосипедом проезжую часть в неустановленном месте. В это время водитель маршрутки Киев-Мироновка не успел среагировать и сбил велосипедиста.

От полученных травм мужчина погиб на месте, медицинским работникам оставалось только констатировать факт смерти. На месте работают следователь, полицейские.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Лукьяновке неизвестные на сером автомобиле с польской регистрацией столкнулись с автомобилем Porsche, после чего обстреляли его и скрылись.