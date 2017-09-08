В Киеве неизвестные на авто с еврономерами обстреляли Porsche после столкновения
Инцидент произошел в Киеве на улице Дегтяревская 36. Автомобиль, из которого стреляли, скрылся.
В Киеве на Лукьяновке неизвестные на сером автомобиле с польской регистрацией столкнулись с автомобилем Porsche, после чего обстреляли его и скрылись.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
«Стрельба и ДТП! В Киеве на Лукъяновке неизвестные на сером авто польской регистрации #RSTWE36 столкнулись с #Porsche Порш #АА5555ЕМ, обстреляли его и скрылись», – говорится в сообщении.
Читайте такжеПарня, которого сбил сын Шуфрича переведут из реанимации в клинику реабилитации – СМИ
У автомобиля с польскими номерами отпал бампер. Уточняется, что инцидент произошел на улице Дегтяревская 36.
Как сообщает канал «112 Украина», ссылаясь на очевидцев, на Лукьяновке два авто с иностранной регистрацией устроили погоню и стрельбу. Одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.