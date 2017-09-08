В Киеве неизвестные на авто с еврономерами обстреляли Porsche после столкновения

В Киеве на Лукьяновке неизвестные на сером автомобиле с польской регистрацией столкнулись с автомобилем Porsche, после чего обстреляли его и скрылись.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

«Стрельба и ДТП! В Киеве на Лукъяновке неизвестные на сером авто польской регистрации #RSTWE36 столкнулись с #Porsche Порш #АА5555ЕМ, обстреляли его и скрылись», – говорится в сообщении.

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У автомобиля с польскими номерами отпал бампер. Уточняется, что инцидент произошел на улице Дегтяревская 36.

Как сообщает канал «112 Украина», ссылаясь на очевидцев, на Лукьяновке два авто с иностранной регистрацией устроили погоню и стрельбу. Одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.