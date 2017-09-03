В Одессе горел Центральный автовокзал (фото)

В Одессе сегодня, 3 сентября, из-за пожара в здании Центрального автовокзала эвакуировали 70 человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 7:32 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Приморском районе города, на улице Колонтаевской, произошло возгорание электропроводки на 2-м этаже Центрального автовокзала.

К месту вызова в 7:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Спасатели работали по повышенному номеру вызова «Ранг 1 Бис».

«Пожар в 7:51 был локализован, а в 7:54 полностью ликвидирован. В результате огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади 9 погонных метров. Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек», - сообщили в главке. Причина пожара устанавливается.