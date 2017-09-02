В Одессе совершено вооруженное нападение на лидера местной организации ВОО "Сокол"

В Одессе совершено вооруженное нападение на лидера местной ячейки всеукраинской общественной организации «Сокол».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», в ночь на 2 сентября около 1.30 неизвестные напали на лидера молодежного крыла местного объединения «Сокол» Георгия Бариленко.

Отмечается, что двое злоумышленников проследили за Бариленко и набросились на него в районе Куликова поля.

«Злоумышленники произвели два выстрела из травматического оружия - в живот и в ногу. Затем повалили Георгия на землю и нанесли несколько ударов ногами, в том числе и по голове. Перед тем как уйти, один из них сказал: «Привет от «Гефеста»…» (Известная строительная компания – УНИАН)», - заявили в пресс-службе, подчеркнув, что в полицию подано соответствующее заявление.

Читайте такжеВ Одессе возле ночного клуба драка переросла в стрельбу, есть раненый

В полиции случившееся пока не комментируют.

В организации добавили, что на прошлой неделе активистами «Сокола» была проведена акция протеста против застройки «Гефестом» парковой зоны по улице Фонтанская дорога, 25, из-за чего якобы получали многочисленные угрозы.

«В Одессе «Сокол» борется с уничтожением парковой зоны на Фонтанской дороге, 25 в течение последних нескольких недель. Компания «Гефест» планирует застроить эту территорию многоэтажками. Эту зеленую площадь в 4 га незаконно лишили статуса парковой зоны общего пользования и передали под застройку», - заявили в пресс-службе.

В организации утверждают, что городским советом допущены нарушения в процедуре предоставления разрешения на застройку и не были проведены общественные слушания по этому поводу.