Журналисты выяснили, как ФСБ РФ завлекла в Беларусь для похищения 19-летнего украинца (видео)

Бывший пограничник, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летнего сына Павла похитила ФСБ России в Беларуси. Выяснилось, что ФСБ использовала 17-летнюю девушку, чтобы заманить юношу в другую страну.

Об этом говорится в вечернем сюжете ТСН.

Мужчина утверждает, что Павла Гриба задержали сотрудники ФСБ в белорусском городе Гомель. Туда он поехал еще 24 августа, чтобы встретиться с девушкой, с которой, якобы, познакомился через Интернет. Доподлинно известно, что границу он преодолел без препятствий. А дальше его след теряется.

В полиции города Гомель отцу сообщили, что его сын находился в розыске. Якобы за террористическую деятельность. Но информацию о задержании не подтвердили.

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Консул Украины в Минске уже заявил, что Павла нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.

Отец считает, что сына арестовали за его патриотические взгляды.

Через социальные сети журналисты ТСН разыскали девушку, с которой встречался Павел в Гомеле. Ею оказалась 17-летняя жительница города Сочи. В интервью ТСН она призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь. Заставили ее это сделать сотрудники ФСБ России. Она также находится под следствием. По той же статье, что и Павел - террористическая деятельность.

"Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или что-то подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что через разговор с ним тогда и... Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении", - сказала девушка.