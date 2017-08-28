Полиция показала целый арсенал оружия, найденный в разбившемся в ДТП на мосту Патона авто (фото)

У одного из участников ДТП на мосту Патона в столице обнаружили настоящий арсенал оружия. Об этом сообщила патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Так, было найдено 8 предметов, похожих на пистолеты и винтовку, 7 гранат, которые могут оказаться боевыми, 2 дымовые шашки, 4 ножа и огромное количество отстрелянных гильз.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа на мосту Патона произошло ДТП. "Москвич" ехал по встречной полосе и врезался в машину.

Водитель "Москвича" сильно пострадал - его зажало в машине, поэтому вытаскивали спасатели. Он был госпитализирован в критическом состоянии.

В багажнике "Москвича" было найдено оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге.