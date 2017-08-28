Экс-депутат Одесского горсовета разбился на авторалли

Бывший депутат Одесского горсовета Виталий Пушкарь попал в серьёзную аварию в ходе ралли "Куяльник-2017".

В пресс-службе оргкомитета гонок рассказали, что автомобиль гонщика перевернулся, в результате чего пилот и его штурман получили травмы, передает Таймер.

Читайте такжеВ Харькове преступник разбился насмерть во время преследования полицией

У Пушкаря сломана рука, кроме того, врачи диагностировали у него серьёзную черепно-мозговую травму. В настоящий момент гонщик находится в реанимации. Штурман получил перелом ключицы.

Напомним, Виталий Пушкарь был вице-чемпионом Украины по авторалли 2013 года, а в 2014-м выиграл чемпионате Европы по ралли в зачёте Production ERC.