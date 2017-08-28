Экс-депутат Одесского горсовета разбился на авторалли
14:22, 28 августа 2017Происшествия
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В настоящий момент гонщик находится в реанимации.
Экс-депутат Одесского горсовета разбился на авторалли в Севериновке / фото timer-odessa.net
Бывший депутат Одесского горсовета Виталий Пушкарь попал в серьёзную аварию в ходе ралли "Куяльник-2017".
В пресс-службе оргкомитета гонок рассказали, что автомобиль гонщика перевернулся, в результате чего пилот и его штурман получили травмы, передает Таймер.
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У Пушкаря сломана рука, кроме того, врачи диагностировали у него серьёзную черепно-мозговую травму. В настоящий момент гонщик находится в реанимации. Штурман получил перелом ключицы.
Напомним, Виталий Пушкарь был вице-чемпионом Украины по авторалли 2013 года, а в 2014-м выиграл чемпионате Европы по ралли в зачёте Production ERC.
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