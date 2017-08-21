В Одессе микроавтобус после столкновения отбросило на тротуар: есть пострадавшие

В Одессе сегодня в результате столкновения с грузовиком иномарка сбила на тротуаре трех пешеходов, в том числе подростка.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, ДТП произошло в понедельник на Николаевской дороге.

«Двигаясь по Николаевской дороге водитель грузового автомобиля с полуприцепом, выполняя поворот направо со средней полосы движения, не убедился, что это будет безопасно и допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic, который двигался в крайней правой полосе движения», - рассказали в пресс-службе.

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В результате столкновения Renault Trafic отбросило на тротуар, где он совершил наезд на трех пешеходов. Одной из потерпевших - 13 лет. Пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.